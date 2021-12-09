DİTİB tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 02.50'de meydana gelen olayın ardından camiye 500 metre uzaklıktaki başka bir araç da kundaklanmaya çalışıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen ve cami cemaatinden bir Türk'e ait olan aracın kundaklanması olayında ölen ya da yaralanan olmadı. Araç kullanılamaz hale geldi.

Bochum DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Adnan Akçay, kamera kayıtlarına göre gece bir kişinin camiye ait otoparka gelerek bir aracın altına benzin döküp yaktığını söyledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.