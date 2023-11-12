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Dünya
AA 12.11.2023 00:25

Paris'te binlerce kişi Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü

Fransa'nın başkenti Paris'te soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce kişi Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması talebiyle gösteri düzenledi.

Paris'te binlerce kişi Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için yürüdü
[Fotograf: AA]

Fransa'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan gösteriye aralarında Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot gibi muhalif milletvekilleri de katıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesini ve derhal ateşkes sağlanmasını isteyen göstericiler, "Hepimiz Filistinliyiz", "Katil İsrail, Macron (Fransa Cumhurbaşkanı) suç ortağı" sloganları attı.

Başlarına Filistin kefiyesini takan göstericiler, ellerinde "Gazze ve Batı Şeria'da katliamı durdurun", "Soykırımı durdurun" ve "Ateşkes" yazılı dövizlerin yanı sıra Filistin bayrakları taşıdı.

Gösteride konvoydaki bir kamyonun üzerinde, Gazze'de hayatını kaybedenlerin resimleri ve enkaza dönüşen kentin fotoğrafları asıldı.

Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Göstericiler soğuk havaya aldırmadan Nation Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriye ülkenin Bretonya kentinden katılan Patrick Bertholom, aile üyelerinden bazılarının Batı Şeria'da Cenin kentinde yaşadığını belirterek, "Vicdanımın tamamen susturulduğunu düşünüyorum." dedi.

Filistinlileri desteklediklerini belirten Bertholom, "İnsanlar, işgal altında yaşamanın bir dakika sonra ne olacağını bilmiyor." ifadesini kullandı.

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Bertholom, 8 yıldır İsrail'de hapishanede bulunan yeğeninin hikayesini de anlattı.

Yeğeninin bir kontrol noktasında gözaltına alındıktan sonra hapse atıldığını ifade eden Bertholom, hapishanedeki yeğeninin kendisini ziyaret eden babasına "Baba, açık bir hapishane ve bir hapishanede yaşamak arasındaki fark nedir? Normal bir hayatımız olabilir mi?" dediğini aktardı.

Gösterici Kai Carver, Gazze'de durumdan duyduğu endişeyi dile getirerek, "Gösteriye gelmekten başka ne yapılabilir bilemiyorum." dedi.

Carver, bölgede korkunç şeyler yaşandığını belirterek, acı çekenlere desteğini ifade etti.

Ülkenin Lyon ve Lille kentlerinde de Filistin destekçileri, bölgede çatışmalara son verilmesi talebiyle gösteriler düzenledi.

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