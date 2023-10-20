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Dünya
AA 20.10.2023 22:06

Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin euroya satıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin euroya alıcı buldu.

Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla 930 bin euroya satıldı

Paris'teki Drouot Müzayede Evi'nden "camptosaurus" cinsi dinozor iskeleti açık artırmayla satışa sunuldu.

"Barry" ismi verilen 150 milyon yıllık dinozor 930 bin euroya alıcı buldu.

ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ının dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildiği belirtildi.

İki metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.

Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de "Zephyr" isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin euroya ve 2021'de "Big John" isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon euroya satıldı.​​​​​​​​​​​​​​

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