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Dünya
AA 20.10.2023 21:48

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 15 ve 17 yaşlarında iki Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 15 ve 17 yaşlarında iki Filistinliyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramallah'ın batısında İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle yaralanan 15 yaşındaki Filistinli İyad Muhammed es-Sus'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Nablus'un güneyinde de yine askerlerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Fevvaz Mansur'un yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 83'e yükseldiği ifade edildi.

Filistin Kızılayı, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail ordusunun Filistinlilere müdahalesinde yaralanan onlarca kişinin tedavi altına alındığını duyurmuştu.

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