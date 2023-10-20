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Dünya
AA 20.10.2023 21:56

Hizbullah güney sınırında İsrail’e yeni saldırı düzenlediğini açıkladı

Lübnan’daki Hizbullah, dün öldürülen bir sivile karşılık olarak İsrail ordusuna yeni saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah güney sınırında İsrail’e yeni saldırı düzenlediğini açıkladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden sınırdaki İsrail’e ait askeri noktalara düzenlediği yeni saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, sınırdaki El-Abad askeri noktasına yakın bir bölgede dün aralarında gazetecilerin de olduğu 9 kişinin mahsur kalması, ardından Lübnanlı Abdullah Rabi'nin öldürülmesine karşılık İsrail’e saldırı düzenlendiği kaydedildi.

İsrail’e ait Branit Askeri Üssü'nün güdümlü antitank füzesiyle direkt hedef alındığı aktarılan açıklamada, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi.

İsrail, dün Lübnan topraklarında sınıra yakın bir noktada 6’sı gazeteci 9 kişinin bulunduğu yere ateş ederek çıkışlarına izin vermemişti.

Ardından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Lübnan ordusu işbirliği yaparak sınırda mahsur kalanları kurtarmış ancak bir kişinin öldüğü belirtilmişti.

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