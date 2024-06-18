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Dünya
AA 18.06.2024 11:25

Paris Olimpiyatları'nda rekor sıcak riski: Sporcular için hayati risk oluşturabilir

Önde gelen olimpiyat sporcuları, bilim insanlarıyla bir araya gelerek, gelecek ay başlayacak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aşırı sıcakların sporcular için hayati risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Paris Olimpiyatları'nda rekor sıcak riski: Sporcular için hayati risk oluşturabilir

Dünya çapında 11 olimpiyat sporcusu, İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi, İngiliz Sporda Sürdürülebilirlik Derneği, ABD merkezli araştırma kuruluşu Climate Central ve sporcuların oluşturduğu Avustralya merkezli bir hareket olan Frontrunners tarafından hazırlanan "Ateşten Halkalar: 2024 Paris Olimpiyatlarında Isı Riskleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, Paris'te sıcaklık değerlerinin 30 derecenin üstünde olduğu gün sayısı arttı. Fransa'da olimpiyat oyunlarının düzenlendiği dönemde ortalama sıcaklığın 3,1 derece ve gece sıcaklıklarını temsil eden ortalama minimum sıcaklıkların ise 3,3 yüksek olacağı öngörülüyor.

Sporcular, Tokyo'daki olimpiyat oyunlarının tarihteki en sıcak olimpiyat olduğuna dikkati çekerken, sıcaklıkların 34 dereceyi ve nem oranının yüzde 70'i aştığının altını çizdiler.

İklim değişikliği nedeniyle üst üste sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu dönemde, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sıcaklıkların Tokyo'daki değerleri aşabileceği ve hayati risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

Raporda sporcular için aşırı sıcaklardan kaçınmak için akıllı programlama, daha iyi rehidrasyon ve soğutma planları, sporcuları iklim değişikliği konusunda destekleme, iklim farkındalığı kampanyalarında spor kuruluşları ve sporcular arasındaki iş birliğini artırmanın yanı sıra sporda fosil yakıt sponsorluğunu yeniden değerlendirme önerileri yer aldı.

Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Atletizm Birliği Başkanı Sebastian Coe, "Aşırı sıcaklıkların sporcular için etkisi uyku bozukluğu ve son dakika değişiklikleri gibi performansı etkileyen küçük sorunlardan, sağlık üzerindeki etkilerin şiddetlenmesi ve ısıya bağlı stres ve yaralanmalara kadar çok çeşitli ve geniş kapsamlı olabilir. Küresel sıcaklıkların artmaya devam etmesiyle, iklim değişikliği spor için giderek artan şekilde varoluşsal bir tehdit olarak görülmeli." uyarısında bulundu.

Yeni Zelanda Kadın Futbol Milli Takımı oyuncusu Katie Rood, aşırı sıcaklıkların yol açabileceği hayati risklere işaret ederek, "Sıcaklıkların gidişatını ve iklimin çevremizde ne kadar hızlı kötüleştiğini gördüğümüzde, bu dehşet verici bir olasılık." ifadesini kullandı.

ABD'li atletizm sporcusu disk atıcı Sam Mattis ise, "Ne yazık ki ABD'de sporcuların sıcak çarpmasından ölmesi yeni bir durum değil. Aşırı sıcaklar daha yaygın hale geldikçe ve sporcular için riskler değişmedikçe, bunların tekrar yaşanması muhtemel görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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