Dünya
Paraşütleri açılmayan zırhlılar yere çakıldı23 Eylül 2019 Pazartesi 14:05 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 14:16
Rusya’da düzenlenen askeri tatbikatta yaşanan kazada, uçaktan atılan 2 amfibi zırhlı araç, paraşütleri açılmayınca yere çakıldı.
Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de izlediği Merkez-2019 askeri tatbikatında kaza yaşandı.
İlyuşin İl-76 stratejik nakliye uçağından atılan ancak paraşütleri açılmayan 2 BMD amfibi zırhlı personel taşıyıcı aracı yere çakıldı.
Rus medyası kaza anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Kaynak: DHA
Etiketler: rus tatbikat Rus ordusu amfibi araç