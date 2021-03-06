Ülke basınında çıkan haberde, hükümetin COVID-19 salgınını iyi yönetemediği gerekçesiyle başkent Asuncion'da gösteriler düzenlendi.

Pasif olarak başlayan gösteriler, akşam saatlerinde şiddet olaylarına dönüştü. Güvenlik güçleri, ateş yakan, barikat kuran ve kendisine sert cisimler atan protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Gösteriler, polisin beyaz bir bez sallayıp, gösterilerin pasif bir şekilde devam etmesi üzere protestocularla anlaşmasının ardından yatıştı. Gösterilerde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hafif yaralandığı açıklandı.

Sağlık Bakanı istifa etmişti

Ülkede COVID-19 krizini iyi yönetemediği ve Kovid-19 aşısı alımında geciktiği için eleştirilerin odağında bulunan Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni 5 Mart'ta istifa etmişti.

Rusya'nın COVID-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından 1 milyon doz almak üzere anlaşmaya varan Paraguay'a 17 Şubat'ta 4 bin doz Sputnik V aşısı getirilmişti.

COVAX kapsamındaki aşıların ne zaman geleceği belli değil

Paraguay'ın, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında alması gereken 4,3 milyon doz COVID-19 aşısının ülkeye ne zaman getirileceği belli değil.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Paraguay'da 3 bin 278 kişinin ölümüne sebep olan COVID-19, bugüne kadar 165 bin 811 kişide görüldü.