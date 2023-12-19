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Dünya
AA 19.12.2023 00:14

Paraguay'da hapishaneye düzenlenen operasyonda 10 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, polis ve askerin hapishaneye yaptığı operasyonda, 2'si polis 10 kişi hayatını kaybetti.

Paraguay'da hapishaneye düzenlenen operasyonda 10 kişi öldü

Başkent Montevideo'ya bağlı Tacumbu Hapishanesi'ne operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, çete üyeleriyle çatıştı.

Çatışmada 2'si polis, 8'i mahkum 10 kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Yaralılar içinde polis ve askerin de olduğu bilgisi verildi.

Clan rotela uyuşturucu çetesi lideri Armando Javier Rotela ve 100 mahkum başka bir hapishaneye nakledilecek.

Ulusal Polisten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde 1100 asker ile 1218 polisin hapishanede kontrolü sağlamak için harekete geçti.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, yaptığı açıklamada, cezaevlerinin suç okuluna dönüşmesine izin vermeyeceklerini belirterek, ülke tarihinde benzeri görülmemiş bir operasyonun yapıldığını söyledi.

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