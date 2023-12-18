ABD'den İsrail'in kilisede 2 kadını öldürdüğü saldırıya ilişkin "tutarsız" açıklama

Beyaz Saray'ın dış politika konusunda stratejik iletişimini yürüten Kirby, çevrim içi olarak düzenlediği brifingde Gazze'deki son durumu ve İsrail'in son kilise saldırısını değerlendirdi.

İsrail ordusuna mensup keskin nişancıların hafta sonu Gazze'deki Rahibeler Manastırı'nda iki Hristiyan kadını hedef alarak öldürmesine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kirby, bunun bir savaş suçu olup olmadığı konusunda İsrail'i destekleyen bir pozisyon aldı.

Söz konusu saldırıyı bir savaş suçu olarak tanımlayamayacağını kaydeden Kirby, İsrail ordusunu sivil kayıplarını azaltma konusunda teşvik ettiklerini, ancak söz konusu kilise saldırısının spesifik ve kendi başına değerlendirilmesi gereken bir olay olduğunu savundu.

"Sivilleri kasıtlı olarak öldürmeye çalışmıyorlar"

Kilisede iki kadının öldürülmesinin alarm verici olduğunu ve bu konudaki endişelerini İsrail tarafına ilettiklerini aktaran Kirby, ısrarlı sorular karşısında, "İsrail Gazze'deki sivillere karşı katliam, işkence veya tecavüz yapmıyor, böyle bir planları yok; onlar sivilleri kasıtlı olarak öldürmeye çalışmıyorlar." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını ve eylemlerini savaş suçu olarak tanımlayan ABD'nin İsrail'in benzer saldırı ve eylemleri konusunda ne düşündüğü yönündeki soruya yanıt veren Kirby, şunları söyledi:

"Bu kilise olayıyla ilgili olarak derin bir şekilde endişe duyduğumuzu dile getirdik, bunu İsrailli muhataplarımıza ilettik. Ancak İsrail'in bunu savaş hedefi ya da insanları katletmek üzere taktik bir operasyon amacıyla yaptığına dair herhangi bir delil görmedik. Evet (Gazze'de) insanlar öldürülüyor ve yaralanıyor, bunu kabul ediyoruz, ancak bu durum Putin'in veya Hamas'ın savaş oyunundan çok çok farklı bir durum."

Kirby, Rusya'nın Ukrayna'da yaptıklarının ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının savaş suçu olduğunu, ancak İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarının veya son kilise saldırısının savaş suçu sayılamayacağını savundu.

İsrail ordusu kiliseleri de hedef aldı

Kudüs Latin Patrikhanesi, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında, Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığını bildirmişti.

Gazze'deki kiliselerin, İsrail askerlerince hedef alınmasına ilişkin Kudüs Latin Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen 2 kadını öldürdüğü belirtilmişti.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlangıcından bu yana Hristiyan ailelerin Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesine sığındığına işaret edilerek, şu ifadeler kullanılmıştı:

"(İsrail ordusunun saldırılarında) 7 kişi daha kilise yerleşkesi içindeki diğer kişileri korumaya çalışırken vuruldu ve yaralandı. Hiçbir uyarı yapılmadı, hiçbir bildirimde bulunulmadı. Savaşan tarafların bulunmadığı Cemaat binasının içinde kan aktı. Soğukkanlılıkla vuruldular."