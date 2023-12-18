Almanya, İsrail askerlerinin gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı

Wagner, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin, "Gazze’de öldürülen gazetecilerin sayısı 90’ı geçti. Cuma günü Anadolu Ajansı foto muhabiri Kudüs’te İsrail askerleri tarafından kameralar önünde sert bir şekilde darbedildi. Daha önce Alman televizyon kanalı ARD muhabirlerinin haber yapması engellenmişti. İsrail askerlerinin, gazetecilerin hayatlarına kastederek Filistin'deki sivillere yönelik saldırılara ilişkin önemli aydınlatma görevlerini engellemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Basın özgürlüğü konusunda daha önce Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un da açıklama yaptığına işaret eden Wagner, "Bu tür olaylar elbette çok kötü. Basın özgürlüğünün yüksek bir değer olduğu açıktır ve elbette buna çok önem veriyoruz. Bu tür olayların aydınlatılması lazım.” ifadelerini kullandı.

Wagner, bu tür olayların Alman hükümeti tarafından neden kınanmadığına ilişkin soruya da "Bunu (kınamayı) şimdi sözlerimle yaptım." yanıtını verdi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 96'ya yükseldiği kaydedilmişti.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" belirtilmişti.