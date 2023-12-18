BM: Gazze'de ihtiyaçları karşılayacak yardımları sağlamak için koşullar uygun değil

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM'nin Gazze'ye imkanlar el verdikçe insani yardım sevkiyatını sürdürdüğünü aktaran Dujarric, yardım tırları girse de "silahlar susmadığı sürece ve bombalamalar devam ettiği müddetçe" yardım dağıtımının çok zor olmaya devam edeceğine işaret etti.

Dujarric, BM Güvenlik Konseyi'nden çıkacak güçlü bir mesajın kendilerinin de işini kolaylaştıracağını değerlendirdi.

Dünden itibaren Gazze'ye yardımların hem Refah hem de Kerem Şalom sınır kapılarından girmeye başladığını aktaran Dujarric, "Bu olumlu bir gelişme olsa da, çatışma devam ederken insanların ihtiyaçlarını karşılayacak yardımları sağlamak için koşullar uygun değil." vurgusunda bulundu.

"Şifa Hastanesi'nin acil bölümü kan gölü"

Dujarric, BM'nin ortak bir misyonunun cumartesi günü Gazze'nin kuzeyine ulaştığını, yaklaşık 500 kişi için sağlık malzemesi götürüldüğünü kaydetti.

Bunun, "insanı aranın" 1 Aralık'ta sona ermesinin ardından Gazze'nin kuzeyine giden üçüncü insani yardım konvoyu olduğunu ifade eden Dujarric, "Dünya Sağlık Örgütü, Şifa Hastanesi'nin çok kısıtlı hizmet verebildiğini aktardı. BM ekibi, her dakika yeni hastanın geldiği ve yüzlerce yaralının bulunduğu hastanenin acil bölümünü 'kan gölü' olarak tanımlıyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Şifa Hastanesi dahil Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin acilen restore edilmesi gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 127’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 459 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve işgalci Yahudilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.