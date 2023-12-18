Batı Şeria’da işgalci Yahudiler, camide ibadet eden Müslümanlara saldırdı

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın el-Halil kentinde işgalci Yahudiler Harem-i İbrahim Camii'nde ibadet edenlere saldırdı.

İşgalci Yahudilerin, yatsı namazı kılan Filistinlilere biber gazı sıktığı, biber gazının yanıklara sebep olduğu ve çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği duyuruldu.

Filistin Kızılayı da sağlık ekiplerinin biber gazından etkilenen iki kişiye müdahale ederek hastaneye götürdüğünü açıkladı.

Öte yandan, İsrail makamlarından olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu Harem-i İbrahim'de ezan okunmasını Ekim ayında 142, Kasım ayında ise 62 kez engelledi.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

El-Halil'in Eski Şehir beldesinde yer alan cami 1500 İsrail askeri tarafından gözetleniyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.