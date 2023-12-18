Açık 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.12.2023 23:55

Batı Şeria’da işgalci Yahudiler, camide ibadet eden Müslümanlara saldırdı

İşgalci Yahudiler, Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camii'nde namaz kılan Müslümanlara biber gazı attı.

Batı Şeria’da işgalci Yahudiler, camide ibadet eden Müslümanlara saldırdı
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın el-Halil kentinde işgalci Yahudiler Harem-i İbrahim Camii'nde ibadet edenlere saldırdı.

İşgalci Yahudilerin, yatsı namazı kılan Filistinlilere biber gazı sıktığı, biber gazının yanıklara sebep olduğu ve çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği duyuruldu.

Filistin Kızılayı da sağlık ekiplerinin biber gazından etkilenen iki kişiye müdahale ederek hastaneye götürdüğünü açıkladı.

Öte yandan, İsrail makamlarından olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Harem-i İbrahim Camii'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu Harem-i İbrahim'de ezan okunmasını Ekim ayında 142, Kasım ayında ise 62 kez engelledi.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

El-Halil'in Eski Şehir beldesinde yer alan cami 1500 İsrail askeri tarafından gözetleniyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

ETİKETLER
Batı Şeria
Sıradaki Haber
ABD Dışişleri Bakanlığı: AA foto muhabirine saldıran İsrail güçleri sorumlu tutulmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:05
İtalya'da kamu kuruluşlarına hizmet veren bir firma siber saldırıya uğradı
00:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım
00:48
Türkiye ve Macaristan arasında enerji işbirliği derinleşiyor
00:57
Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listesi zorunluluğu
00:33
Çin'de 5,9 büyüklüğünde deprem
00:44
Bakan Uraloğlu: 21 yılda 198 milyar dolar yatırımı hayata geçirdik
Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
Erdoğan, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Açılış Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Geç saatte yemek yemek felç riski getiriyor
Geç saatte yemek yemek felç riski getiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ