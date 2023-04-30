Çok Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.04.2023 15:04

Paraguay'da devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, ülkeyi 5 yıl yönetecek devlet başkanını belirlemek üzere halk sandık başına gitti.

Paraguay'da devlet başkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı
[Fotograf: AFP]

Nüfusu 7 milyona yaklaşan Paraguay'da 4 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, 45 üyeli Senato ile 80 üyeli Temsilciler Meclisi ve 17 bölgeye vali seçmek için oy kullanmaya başladı.

Ülkede, 13 adayın yer aldığı devlet başkanı seçimi yarışında anketlerde favori gösterilen Partido Colorado adayı Santiago Pena ile Yeni Paraguay için Ulusal Birlik adayı Efrain Alegre'nin isimleri öne çıkıyor.

Kazananın ilk turda belirleneceği seçimde en yüksek oyu alan aday Paraguay Devlet Başkanı olmaya hak kazanacak.

Seçimlerin güvenliği için 27 bin güvenlik gücü görev yapacak.

Sıradaki Haber
Güney Kore lideri Yoon, ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından ülkesine döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:14
Bahçeli: Parlamenter Sistem, siyasi anlaşmazlık ve kriz demektir
16:12
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
16:00
Biden ve Modi, Papua Yeni Gine'de Pasifik ülkelerinin liderleriyle buluşacak
16:06
Meral Akşener: Köy okullarını yeniden açacağız
16:23
Afganistan uyruklu 138 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
15:39
Baş test pilotu ATAK-2'yi anlattı: Milletimize inanılmaz bir güç katacak
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor
Tekirdağ'da kanola tarlaları fotoğraf tutkunlarını bekliyor
FOTO FOKUS
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
Suriyeli Hele yıllar sonra babasına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ