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Dünya
AA 30.04.2023 13:41

İran'da üst düzey emniyet yetkilisi silahlı saldırıda öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde üst düzey emniyet yetkilisi aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldü.

İran'da üst düzey emniyet yetkilisi silahlı saldırıda öldü
[Temsili fotoğraf: AFP]

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaleti Emniyet Müdürü Dost Ali Celiliyan, Seravan Polisi İstihbarat Müdürü Ali Rıza Şehreki'nin seyir halindeki aracına saat 07.10'da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda Şehreki'nin hayatını kaybettiğini aktaran Celiliyan, araçta bulunan eşinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu belirtti.

Celiliyan, saldırganların tespit edilerek yakalanması için özel ekipler tarafından çalışma başlatıldığı bilgisini verdi.

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