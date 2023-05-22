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Dünya
AA 22.05.2023 10:56

Papua Yeni Gine Başbakanı Marape: Küresel güç oyunlarının kurbanlarıyız

Marape, dünyada devam eden küresel güç mücadelelerinden en çok Pasifik ülkelerinin zarar gördüğünü belirterek "Küresel güç oyunlarının kurbanlarıyız." ifadesini kullandı.

Papua Yeni Gine Başbakanı Marape: Küresel güç oyunlarının kurbanlarıyız

Marape, Hint-Pasifik Adaları İşbirliği (FIPIC) Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'de bir araya geldi.

Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan enflasyondan ekonomilerinin etkilendiğini kaydederek "Jeopolitik açıdan oynanan oyunlardaki güç mücadelelerinin sonucunda biz acı çekiyoruz." şeklinde konuştu.

Hindistan'ın küresel bazdaki büyük organizasyonlarda ada ülkelerinin sesi olabileceğini söyleyen Marape, "Hepimiz aynı tarihi paylaşıyoruz, sömürgeleştirilen bir tarihimiz var." dedi.

Modi de COVID-19 salgını döneminde ülkesinin Pasifik adalarına yaptığı yardımları hatırlatarak "Hindistan'ın zor zamanlarda dostlarının yanına durduğu için mutlu olduğunu" dile getirdi.

Tedarik zincirindeki aksamalara değinen Modi, "Bugün yakıt, gıda, gübre ve ilaç tedarik zincirinde aksamalar görüyoruz. Güvendiklerimiz gerektiğinde yanımızda olmadı." dedi.

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ABD-Pasifik Zirvesi'nde ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın yanı sıra 18 Pasifik ülkesinin liderleriyle bir araya gelecek.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limiti konusunda yapacağı görüşmeler nedeniyle Avustralya ve Papua Yeni Gine ziyaretlerini iptal etmişti.

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