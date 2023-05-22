Parçalı Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.05.2023 10:08

Ukrayna: Herson bölgesindeki kara sularına Rus Su-35 uçağı düştü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, dün ülkenin Herson bölgesindeki kara sularına bir Rus Su-35 uçağının düştüğünü bildirdi.

Ukrayna: Herson bölgesindeki kara sularına Rus Su-35 uçağı düştü
[Temsili fotoğraf: AA]

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya dün gece Ukrayna’nın Dnipro şehrindeki askeri ve altyapı tesislerine insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenledi.

Saldırıların çeşitli tip 16 füze ve 20 Şahid-136/131 İHA’larıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, 4 seyir füzesinin ve İHA’ların tamamının imha edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada ayrıca “Dün gün sonunda Herson bölgesindeki Ukrayna kara sularına bir Rus Su-35 uçağı düştü. Uçağın düşme nedeni araştırılıyor.” ifadesi kullanıldı.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
İngiltere, Amazon ormanlarının korunması için Kolombiya'ya mali destek sağlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Ataşehir'de mobilya fabrikasında yangın
11:41
Kamerun’da son iki haftada 512 yeni kolera vakası tespit edildi
11:25
Almanya'da küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi öldü
11:21
Depremzedeler için gece gündüz afet konutu mesaisi
11:37
Türk savunma sanayii 'LIMA 2023'te boy gösterecek
11:13
İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı
Afganistan'da binlerce aile mağaralarda yaşam mücadelesi veriyor
Afganistan'da binlerce aile mağaralarda yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı
Geri manevra yapan sürücü arkasından gelen yayaya böyle çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ