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Dünya
AA 22.05.2023 09:21

İngiltere, Amazon ormanlarının korunması için Kolombiya'ya mali destek sağlayacak

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Amazon ormanlarının korunması kapsamında İngiltere tarafından 13 milyon sterlinden fazla destek sağlanacağını bildirdi.

İngiltere, Amazon ormanlarının korunması için Kolombiya'ya mali destek sağlayacak

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile Guaviare yönetim bölgesinde bir araya gelen Leyva, mevkidaşıyla dünyanın en güzel tropik ekosistemlerinden "Cerro Azul Tabiat Parkı"nda gezi gerçekleştirdi.

Leyva, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Amazon ormanlarının Kolombiya'daki kısmı için İngiltere tarafından 13 milyon sterlinden fazla katkı sunulacağını belirtti.

İngiltere yönetimine destek için teşekkür eden Leyva, ağaçlandırma projelerinin finanse edilmesinin herkesi sevindiren bir gelişme olduğunu söyledi.

Leyva, Kolombiya'nın gezegene zarar veren her şeyle mücadele etme taahhüdü verdiğini hatırlatarak, İngiltere'nin ülkesinin en önemli müttefiklerinden biri olduğunu söyledi.

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