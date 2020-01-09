Papa’dan rahibeye jest: Isırmayacaksan öptürürüm09 Ocak 2020 Perşembe 15:31 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 15:52
Papa Francis, geçtiğimiz hafta bir kadının elini sertçe çekmesine tepki göstermiş ve bu olay eleştiri konusu olmuştu. Bu hafta ise kendisinden öpücük isteyen bir rahibeye “kendisini ısırmamasını" şart koştu.
Katoliklerin lideri Papa Francis, yine bir "fazla ilgi" hadisesiyle gündeme geldi.
CNN'in haberine göre, bir rahibe, haftalık hitabını yapmak üzere gelen Papa'yı öpmek istedi.
"Papa, bir öpücük!" diyen rahibeye Papa'nın cevabı "Isırırsın. Isırmayacağına söz ver" dedi.
Bunun üzerine rahibe, başını sallayarak ısırmayacağına dair söz verdi.
Potansiyel tehlikeyi bertaraf eden Papa, rahibeyi yanağından öptü.
Elini bırakmayan kadına tepki göstermişti
Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstermiş, o anlar kameralara yansımıştı.
Olayın ardından Papa, "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz. Ben de kaybettim. Kötü örnek olduğum için özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: TRT Haber