Katoliklerin lideri Papa Francis, yine bir "fazla ilgi" hadisesiyle gündeme geldi.

CNN'in haberine göre, bir rahibe, haftalık hitabını yapmak üzere gelen Papa'yı öpmek istedi.

"Papa, bir öpücük!" diyen rahibeye Papa'nın cevabı "Isırırsın. Isırmayacağına söz ver" dedi.

Bunun üzerine rahibe, başını sallayarak ısırmayacağına dair söz verdi.

Potansiyel tehlikeyi bertaraf eden Papa, rahibeyi yanağından öptü.

Elini bırakmayan kadına tepki göstermişti

Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'nda bir kadının elini sertçe çekmesi üzerine tepki göstermiş, o anlar kameralara yansımıştı.

Olayın ardından Papa, "Birçok kez sabrımızı kaybediyoruz. Ben de kaybettim. Kötü örnek olduğum için özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: TRT Haber