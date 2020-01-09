Ucide'nin raporunda, İspanya'daki 8 bin 131 belediyeden sadece 35'inde Müslüman mezarlığı bulunduğu, Müslüman cemaatlerin yüzde 95'inin mezarlığının olmadığı vurgulandı.

Ayrıca, mevcut Müslüman mezarlıklarının çoğunun belediye mezarlıklarının içinde parsel olarak ayrıldığı, bunun da dini vecibelerin yerine getirilmesinde önemli sorun teşkil ettiği ifade edildi.

İspanya'da Müslüman mezarlığının en çok Endülüs bölgesinde (11) olduğu, onu Katalonya (5), Valensiya (4), Castilla y Leon (3) ve Kanarya Adaları'nın (2) izlediği kaydedildi.

Madrid, Bask, Asturias, Aragon ve Murcia gibi bölgelerde ise sadece 1'er Müslüman mezarlığının bulunduğu kaydedilen açıklamada, çok sayıda belediyenin Müslümanlara ait mezarlık ve ibadet yerine ruhsat vermekte zorluk çıkarmasından üzüntü duyulduğu bildirildi.

Raporda, "Bazı belediyelerde cami ruhsatı almak bürokratik engellerle dolu çok uzun bir sürece dönüşüyor ve bazı mahalle sakinlerinin karşı eylemler yapmasına neden oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA