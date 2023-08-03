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Dünya
AA 03.08.2023 11:37

Papa'dan AB'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözmek için barış diplomasisi geliştirme çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Avrupa Birliği'ni (AB), Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere ihtilafları çözmek için barış diplomasisi geliştirmeye çağırdı.

Papa'dan AB'ye Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözmek için barış diplomasisi geliştirme çağrısı

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa Franciscus, Avrupa'nın "savaş ve silahlanma yarışının kaçınılmaz olduğunu varsaymak yerine barış ve diplomatik çözümlere ulaşmak için yenilikçi yaklaşımlar önerebileceği hakkında iyimser olduğunu" ifade etti.

"Dünya Gençlik Günü" kapsamında Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Papa, "Dünyanın gerçek Avrupa'ya ihtiyacı var" diyerek, Avrupa'nın, doğuda, Akdeniz'de, Afrika'da ve Orta Doğu'da bir köprü olması ve uzlaştırıcı rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Papa Franciscus, çatışmaları çözmek ve gerilimi azaltmak için barışçıl bir diplomasi kurmaya işaret ederek bu diplomasinin, "ince gerilim sinyallerine" dikkat etmesi ve "gizli anlamları" ayırt edebilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'ya, "Ukrayna'daki savaşa ve bu kadar çok kan dökülmesine neden olan birçok çatışmaya son vermek için barış yollarını dünyaya sunmuyorsan nereye doğru yelken açıyorsun?" diye soran Papa, silahlanmaya değil "insan sermayesine" yatırım yapma çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri, "İlerleme getiren ve dünyayı küreselleştiren teknolojileriniz tek başına yeterli değil. Son derece gelişmiş silahlarınız, geleceğe yönelik yatırımları değil eğitim, sağlık ve refah gibi insan sermayesini bitirmenizi temsil ediyor. Birçok yerde fonların gençlerin geleceği yerine silahlara yatırılmaya devam ettiğini okumak rahatsızlık verici." ifadelerine yer verdi.

Papa Franciscus'un Portekiz ziyaretinin 6 Ağustos'a kadar devam etmesi bekleniyor.

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