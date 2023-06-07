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Dünya
İHA 07.06.2023 22:27

Papa Francis’in ameliyatı başarılı geçti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in, karın bölgesindeki fıtık nedeniyle olduğu 3 saatlik ameliyat başarılı geçti.

Papa Francis’in ameliyatı başarılı geçti
[Fotograf: İHA]

Karın bölgesindeki fıtık nedeniyle ameliyat olmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Katoliklerin ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis’in ameliyatının başarılı geçtiği açıklandı.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, "Ameliyat tamamlandı. Sorunsuz geçti ve üç saat sürdü" denildi.

Papa’nın ne zaman taburcu olacağı açıklanmazken, Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni ameliyat öncesi yaptığı açıklamada, “Sağlık tesisinde kalış, ameliyat sonrası normal seyir ve tam iyileşme sağlamak için birkaç gün sürecek" demişti.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Papa’nın ameliyat sonrası katılacağı ve 18 Haziran’a kadar düzenleyeceği tüm etkinliklerin iptal edildiği belirtildi.

Papa 3’üncü kez hastanede müşahede altında kalacak

Geçtiğimiz mart ayında solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Papa Francis, sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle 4 Temmuz 2021’de geçirdiği ameliyatın ardından 10 gün hastanede kalmıştı.

Papa, son ameliyatının ardından 2013’te göreve gelmesinden bu yana 3’üncü kez hastanede müşahede altında kalacak.

Genç yaşlarda solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle akciğerlerinden birinin bir kısmı alınan Papa, sağ dizindeki bağların gerilmesi ve küçük bir diz kırığı nedeniyle bir yılı aşkın süredir tekerlekli sandalye kullanıyor. 

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