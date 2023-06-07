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Dünya
AA 07.06.2023 22:23

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya gelecek

ABD Başkanı Joe Biden, gelecek hafta NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Biden, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya gelecek
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden'ın 12 Haziran'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i ağırlayacağını duyurdu.

Biden ile Stoltenberg'in gelecek ay yapılacak Vilnius Zirvesi hazırlıklarını görüşeceklerini aktaran Jean-Pierre, liderlerin NATO müttefiklerinin caydırıcılık ve savunmasını daha da güçlendirmenin yanı sıra ortaklıklarını derinleştirme çalışmalarını da görüşeceğini kaydetti.

Jean-Pierre, Biden ve Stoltenberg'in NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği desteği de ele alacaklarını bildirdi.

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