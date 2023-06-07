ABD'den Pakistan'da gözaltına alınan vatandaşı için "konsolosluk erişimi" talebi

Geo News televizyonundaki habere göre, Sözcü Patel, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Şah'ın çifte vatandaşlığa sahip olduğunu ve Pakistan hükümetiyle bu konuda doğrudan ilişki kurmaya devam edeceklerini söyledi.

Patel, Pakistan'dan Şah'a konsolosluk erişimi verilmesini talep ederek, ABD'nin tüm uygun desteği sağlamaya hazır olduğunu kaydetti.

Eski Başbakan Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçisi ve moda tasarımcısı Hatice Şah, 9 Mayıs'taki gösterilerde Lahor'daki kolordu komutanının evine saldırmakla suçlanarak 23 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.

Han'ın tutuklanması ve protestolar

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın yolsuzlukla suçlandığı dava sebebiyle 9 Mayıs'ta tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Gösterilerde çok sayıda özel ve kamu mülkü zarar görmüş, polis araçları ateşe verilmişti. Protestolarda, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı dahil farklı şehirlerdeki askeri kurumlar da hedef alınmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 11 Mayıs'ta, Han'ın tutuklanmasının yasa dışı olduğunu belirterek, bir an önce tahliye edilmesine hükmetmiş, Han, 12 Mayıs'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.