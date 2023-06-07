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Dünya
AA 07.06.2023 22:10

Stoltenberg: Savaş sonrası için Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesi gerekiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, savaş bittikten sonra Rusya'nın güçlerini yeniden konumlandırmasının önüne geçebilmek için Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesi gerektiğini kaydetti.

Stoltenberg: Savaş sonrası için Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesi gerekiyor
[Fotograf: AA]

Stoltenberg, ABD merkezli "Center for a New American Security" isimli düşünce kuruluşunun 2023 Ulusal Güvenlik Konferansı kapsamında bir podcast yayınına katıldı.

Ukrayna'nın NATO'ya üyeliğiyle ilgili bir soruya Stoltenberg, bu konuda tüm üyelerin hemfikir olduğunu ancak öncelikli hedefin Ukrayna'nın bekasını sağlamasına destek vermek olduğunu vurguladı.

Savaş bittikten sonra NATO'nun Ukrayna'ya güvenlik teminatı verme seçeneklerini görüşmesi gerektiğini belirten Jens Stoltenberg, Rusya'nın başka bir saldırı için kuvvetlerini yeniden yerleştirmesinin engellenmesi için düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Stoltenberg, NATO Anlaşması'nın "bir üyeye yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış sayılacağını" öngören 5. maddesi uyarınca sadece üyelere tam teşekküllü güvenlik garantileri sağlayacağını anımsattı.

Gelecek ay yapılacak Vilnius Zirvesi'nde Ukrayna'ya güçlü bir destek sinyali gönderilmesini beklediğini kaydeden Stoltenberg, güçlendirilmiş caydırıcılık ve savunma harcamalarını artırmaya yönelik daha güçlü bir taahhüt dahil olmak üzere İttifak için diğer önemli önceliklerin de zirvede görüşüleceğini belirtti.

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