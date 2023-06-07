İtalya'da 20'den fazla polis işkence ve kötü muameleden soruşturuluyor

İtalyan basınına göre, ülkenin kuzeyindeki Verona kentinde soruşturma kapsamında, Mart - Kasım 2022 döneminde karakolda sorgudan geçirdikleri kişilere işkence ve kötü muamelede bulundukları ve zimmetlerine para geçirdikleri suçlaması yöneltilerek dün gözaltına alınan 5 polise, bugün 17 polis memuru daha eklendi.

Soruşturma altındaki polislerin özellikle göçmen ve evsizlere yönelik kötü muamelede bulundukları kaydedildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk 5 polisin ev hapsine alındığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten Verona Cumhuriyet Başsavcılığının, ön duruşma hakiminden 22 polis için görevden uzaklaştırma ya da görevden men gibi idari tedbirlerin uygulanmasını istediği belirtildi.

Söz konusu polislerin karakollardaki kötü muamelelerinin dinlemeler ve teknik takiple tespit edildiği ardından soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Verona'da sorgu sırasında kötü muamele ve işkence görenlerden Rumen Nicolae, İtalyan devlet televizyonu Rai'ye yaptığı açıklamada, 14 Ekim 2022'de durdurulduğunu, karakoldaki sorgusu sırasında kendisine çok sayıda yumruk atıldığını ve biber gazı sıkıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi yaptığı açıklamada, "Verona'daki soruşturmada ortaya çıkan hadiseler doğrulanırsa bu çok ciddi bir durum olacaktır. Her şeyden önce mağdurların haysiyetine ve aynı zamanda özveri ve fedakarlıkla her gün vatandaşlar için çalışan binlerce kadın ve erkek polisin itibarına zarar verecektir. Yargı ve polis, yaşananları açıklığa kavuşturacaktır" ifadelerini kullandı.