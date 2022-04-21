İspanya'da 31 yaşındaki bir kadın sağlık çalışanı, takviye aşısını olduktan 12 gün sonra koronavirüsün delta varyantına yakalandı.

Pozitif test sonucunun ardından 10 gün karantinada kalan kadında semptom görülmedi.

Ancak işe döndükten sadece günler sonra başlayan öksürük ve rahatsızlık sonucu tekrar test veren kadın, yine pozitif sonuçla karşılaştı.

Laboratuvar analizi, kadının bu sefer omicron varyantına yakalandığını ortaya koydu.

Portekiz'deki Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ne sunulan bu vaka, 20 günle, 2 ayrı enfeksiyon arasındaki en kısa süre olarak kayda geçti.