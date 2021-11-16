Batı Afrika ülkesi Senegal’in kumsalları, tehdit altındaki birkaç deniz kaplumbağası türü için tarihi yuvalama alanları.

Ancak son yıllarda artan balıkçılık, turizm ve inşaat faaliyetleri kırmızı listede yer alan üç kaplumbağa türünün kıyılarda yuva yapmalarını engellemişti.

Bununla birlikte, daha az ışık kirliliği ile daha karanlık kumsallara yol açan küresel sağlık krizi COVID- 19 ve beraberindeki kısıtlamalar, kaplumbağalar üzerinde olumlu bir etki yarattı.

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“Kaplumbağalar yumurtalarını plajlara bırakmaya geldi”

Ben Somone Deniz Koruma Bölgesi'nden Saliou Mbodji kıyıdaki haraketlilik hakkında bilgi verdi.

"Sınırlar kapalıydı, bu yüzden plajlarda ve otellerde pek insan yoktu. Daha az ışık vardı ve daha çok kaplumbağa yumurtalarını plajlara bırakmaya geldi. Bu yüzden geçen yıldan beri bu kadar çok geri dönüş görüyoruz. Deniz kaplumbağaları burada. Geçen yıl büyük bir akın gördük."

Çevre bakanlığı kayıtlarına göre, başkent Dakar'ın hemen güneyindeki Guereo'da, geçen sezon sahilde yuva yapan on beş kaplumbağa sayısı geçen yıl sadece ikiydi.

Ancak daha fazla insan geri döndükçe kaplumbağaların sayısı azalmaya başladı.

“Kaplumbağalar yok olursa besin zincirinde dengesizlik olur”

Araştırmacı ve deniz koruma uzmanı Charlotte Thomas, yuvalama oranları pandemi öncesi seviyelere dönmesi ihtimaline karşı sert bir uyarıda bulunuyor.

"Kaplumbağalar, bilmeyenler için okyanus temizleyicisi rolünü oynarlar ve genellikle başka yerlerde okyanus çöp toplayıcıları olarak adlandırılırlar. Kaplumbağalar yok olursa, bu besin zincirinde bir dengesizlik yaratacak ve tüm ekosistemi tehdit edecek.”

Bu arada yavru kaplumbağalar da gönüllülerin yardımıyla okyanusa doğru yol almaya devam ediyor.