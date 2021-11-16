Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 20:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uganda'nın başkenti Kampala'da patlama: 3 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Uganda'nın başkenti Kampala'da bakanlıkların bulunduğu bölgede 2 büyük patlama oldu. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Türkiye saldırıyı kınadı.
Doğu Afrika ülkesi Uganda, art arda gelen patlamalarla sarsıldı. Başkent Kampala'da bakanlıkların olduğu bölgede 2 büyük patlama yaşandı. Ardından yangın çıktı. Bölgedekiler büyük korku yaşadı.
Patlamalar meclis binası ve polis merkezinin yakınında oldu. Milletvekilleri bölgeden tahliye edildi.
[Fotoğraf: AA]
Patlamada iş yeri, ev ve araçlar da zarar gördü. Uganda polisi, patlamanın terör saldırısı olabileceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı başsağlığı diledi
Türkiye, saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilendi.
Uganda'da son aylarda kamuya açık yerlerde sık sık bombalı saldırılar düzenleniyor.
Etiketler: Afrika
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