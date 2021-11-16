South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin Merkez Televizyonu (CCTV) 11 Kasım'da Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (PLA) kuruluşunun 72'nci yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı videoda, bir H-6K'nın Himalayalar'a benzer dağlık bir bölgede uçuş görüntüsüne yer verdi.

Gazeteye konuşan askeri uzmanlar, H-6K'ların normalde ülkenin kuzeyindeki Şensi eyaletinde konuşlandırıldığını fakat bazı uçakların geçen yıl kuzeybatıdaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin Kaşgar kenti yakınındaki bir üsse sevk edildiğini dile getirildi.

Uzmanlar, görüntünün uçaklardan en az birinin PLA'nın Sincan ve Tibet bölgesini kapsayan Batı Cephesi Komutanlığının emrine verildiğinin kanıtı olduğu yorumunda bulundu.

Hindistan'dan Çin'in hamlesine karşılık

Görüntüdeki uçağın uzun menzilli CJ-20 seyir füzeleri değil, kısa menzilli KD-63 füzeleri taşıdığına dikkat çeken bir askeri uzman, bunun Hindistan'a yönelik, dikkatli hesaplanmış bir mesaj olduğunu, Çin tarafının sınır anlaşmazlığının daha ileri bir çatışmaya dönüşmesini istemediğini vurguladığını ileri sürdü.

Hint basınında yer alan haberlerde, Hindistan'ın Çin'in hamlesine karşılık, sınır anlaşmazlığının yaşandığı Ladakh, Sikkim ve Arunaçal'daki üslere Rus yapımı Mig-29UPG ve Su-30MKI savaş jetlerini konuşlandırdığı açıklandı.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksai Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süren görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.

Hint ve Çin sınır birliklerinin çatışması gerilimi artırmıştı

Ladakh bölgesindeki Galwan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoyundaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.