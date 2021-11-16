Azerbaycan - Ermenistan sınırında gerilim tırmanıyor. Ermeni ordusu sınırın Laçın ve Kelbecer istikametinde sürdürdüğü provokatif eylemlerine bir yenisini ekledi.



Ermeni güçler, sınırda bazı tepeleri ele geçirebilmek için ani operasyon başlattı. Azerbaycan mevzilerine top atışı ile saldırdı. 2 Azerbaycan askeri yaralandı.



Azerbaycan saldırılara karşılık verdi



Azerbaycan ordusu da saldırılara, karşı operasyon ile cevap verdi. Ermeni ordusuna ait çok sayıda teçhizat imha edildi. Bazı Ermeni askerler silahlarıyla birlikte ele geçirilerek, gözaltına alındı.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı bölgede gerilimin sürdüğünü, kontrolün Azerbaycan ordusunda olduğunu açıkladı. Sınırdaki gerilimden Ermenistan yönetiminin sorumlu olduğu vurgulandı.



Ermenistan Savunma Bakanı görevden alındı



Ermenistan güçleri 2 gündür Kelbecer ve Laçın bölgesinde Azerbaycan toprakları içerisinde kalan bazı stratejik tepeleri ele geçirmek için saldırılarda bulunuyor.

Azerbaycan ordusunun aldığı önlemler neticesinde Ermeni birlikler püskürtülerek, geri çekilmek zorunda bırakılıyor.



Sınırda yaşanan gelişmeler üzerine Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, pazartesi günü Savunma Bakanı Arşak Karapetyan'ı görevden almış, yerine Başbakan yardımcısı Suren Papikyan'ı atamıştı.

