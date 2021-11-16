ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endekslerini açıkladı. Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Veriler piyasa beklentilerini geride bıraktı

Bu dönemde ithal yakıt maliyetindeki yüzde 8,6'lık artışla beklenenden fazla artış gösteren ithalat fiyat endeksinin yüzde 1 artması öngörülüyordu. Mayıs ayından bu yana en yüksek artışı kaydeden endeks, eylülde yüzde 0,4'lük artış göstermişti.

İthalat fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,7'lik yükseliş kaydetti.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de ekimde aylık bazda yüzde 1,5 arttı.

Piyasa beklentilerini geride bırakan verinin, yüzde 0,9 artması tahmin ediliyordu. Art arda 17 aydır yükseliş gösteren endeks, eylülde ise yüzde 0,4 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 18 arttı.

"Enflasyon bir süre daha yüksek kalabilir"

Analistler, ithalat fiyatlarının, petrol ve gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasıyla ekim ayında yükseliş gösterdiğini ve verinin enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğine işaret ettiğini söyledi.