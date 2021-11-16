

Binlerce Iraklı, Yemenli gibi Avrupa'da yaşama hayaliyle yollara düştü. O hayali, bir Avrupa toprağında son buldu.

19 yaşındaki Suriyeli genç Ahmet el Hasan, Belarus'tan Polonya'ya geçmek istiyordu. Belarus sınır hattındaki Bug nehrinden geçip Polonya'ya ulaşmak istedi, ancak başaramadı.

Avrupa hayali Polonya’da son buldu



Önce Belarus'a, sonra Polonya ve Avrupa’ya geçmek için umut yolculuğuna çıktı. O umut yolculuğu Polonya topraklarında bir Müslüman mezarlığında sona erdi.

Suriye'nin Humus kentinde doğan Ahmet el Hasan'ın cenazesi 30 Ekim'den bu yana otopsi için bekletiliyordu. Bu sürede ailesi ile irtibat kuruldu.

Halen Ürdün'de bir mülteci kampında yaşayan annesi, oğlunun Polonya'da defnedilmesini kabul etti.

Müslüman köyüne defnedildi



Ahmet el Hasan, hayatını kaybettiği sınır bölgesine 9 kilometre uzaklıktaki, Polonya'da Tatarların yaşadığı Bohoniki kasabasında, Müslüman mezarlığında toprağa verildi.

Ahmet El Hasan'ın cenazesi, krizin derinleştiği son dönemde ölen bir göçmene ait ilk cenazeydi.

