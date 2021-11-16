Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, arama ekiplerinin Terhune'de iki ayrı mevkide 2 mezar daha tespit ettiğni açıkladı.

Söz konusu mezarlardaki cesetlerin çıkarılması işlemine ise yarın başlanacağı kaydedildi.

Mezar sayısı 85'e ulaştı

Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberleri gelirken tespit edilen mezar sayısı 85'e ulaştı.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şimdiye kadar 250'yi aşkın cesede ulaştı. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.