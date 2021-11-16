Belarus-Polonya sınırında gerginlik: Göçmenlere tazyikli suyla müdahale
Belarus-Polonya sınırında gerginlik tırmanıyor. Polonya güvenlik güçleri, sınırı geçmeye çalışan, taş atan bir grup göçmene tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. AB'nin ardından ABD de Belarus'a yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor.
Belarus-Polonya sınırında tansiyon yükseldi. Ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrılan göçmenler, Polonya sınırına dayandı.
Taş atan ve sınır bariyerlerini yıkmaya çalışan bir gruba, Polonya güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Polonya Savunma Bakanlığı, sınırı zorla geçmeye çalışmaları üzerine göçmenlere müdahale edildiğini açıkladı.
Belarus'a yeni yaptırım
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Göçmenlere müdahale edilmesi kesinlikle kabul edilemez." diyerek Varşova yönetimini eleştirdi.
Batı, göçmen krizinden Lukaşenko yönetimini sorumlu tutuyor.
Avrupa Birliğinin (AB) ardından ABD de Belarus'a yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor.
Seçimlerin ardından Lukaşenko ile görüşen ilk AB lideri: Merkel
Almanya Başbakanı Merkel, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda göçmen krizini ele aldı.
Merkel, Belarus'ta geçen yılki tartışmalı seçimin ardından Lukaşenko ile görüşen ilk AB lideri oldu. Lukaşenko, Merkel'e sorunun çözümü için bir teklifte bulunduğunu belirtti ancak ayrıntıya girmedi.
Belarus liderinin, Merkel ile yaptığı görüşme hakkında Putin'i bilgilendirdiği belirtildi.