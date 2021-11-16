Belarus-Polonya sınırında tansiyon yükseldi. Ormanlık alanda kendi kurdukları kamptan ayrılan göçmenler, Polonya sınırına dayandı.

Taş atan ve sınır bariyerlerini yıkmaya çalışan bir gruba, Polonya güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Polonya Savunma Bakanlığı, sınırı zorla geçmeye çalışmaları üzerine göçmenlere müdahale edildiğini açıkladı.

Belarus'a yeni yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Göçmenlere müdahale edilmesi kesinlikle kabul edilemez." diyerek Varşova yönetimini eleştirdi.

Batı, göçmen krizinden Lukaşenko yönetimini sorumlu tutuyor.

Avrupa Birliğinin (AB) ardından ABD de Belarus'a yönelik yeni yaptırımlara hazırlanıyor.

Seçimlerin ardından Lukaşenko ile görüşen ilk AB lideri: Merkel

Almanya Başbakanı Merkel, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile telefonda göçmen krizini ele aldı.

Merkel, Belarus'ta geçen yılki tartışmalı seçimin ardından Lukaşenko ile görüşen ilk AB lideri oldu. Lukaşenko, Merkel'e sorunun çözümü için bir teklifte bulunduğunu belirtti ancak ayrıntıya girmedi.

Belarus liderinin, Merkel ile yaptığı görüşme hakkında Putin'i bilgilendirdiği belirtildi.