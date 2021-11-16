Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 11 yıl önce flamenkonun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" ilan edilmesi ve bu güne atfen her 16 Kasım'ın Uluslararası Dünya Flamenko Günü olarak kutlanması sebebiyle İspanya'nın farklı kentlerinde etkinlikler düzenlendi.

Ülkedeki en eski flamenko salonu olarak bilinen, başkent Madrid'deki Corral de la Moreria'da yapılan etkinlikte konuşan İspanya Flamenko Salonları Ulusal Derneği Başkanı Juan Manuel del Rey, “Pandemiden dolayı flamenko salonlarının yüzde 40'ı bir daha açılmamak üzere kapılarını kapattı. Geri kalanları da hayatta kalma mücadelesi veriyor” dedi.

"Flamenko ülkenin kimliği ve kültür markası"

Flamenko sanatçılarının yüzde 95'inin "tablaos" olarak adlandırılan flamenko salonlarındaki gösterilerle geçimini sağladığını hatırlatan Del Rey, ülkenin kimliği ve kültür markası olan bu sanat ve sanatçıların ayakta kalmaları için desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Del Rey, İspanyol meclisinde görüşülen ve flamenko sanatının korunmasını amaçlayan yasa tasarısının bekledikleri destek için atılacak ilk adım olacağını duyurdu.

Siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimlerin ağırlandığı etkinlik kapsamında, son dönemlerde İspanya'nın en iyi flamenko dansçılarından biri gösterilen Belen Lopez sahne aldı.