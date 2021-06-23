Kyodo'daki habere göre, Japonya’daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, 15 yaşındaki "Şin Şin" isimli pandanın ikiz yavrusu olduğu duyuruldu.

Şin Şin ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken yavru pandaların ağırlıklarının 124'er gram olduğu açıklandı.

[Fotoğraf: AFP]

Ueno Hayvanat Bahçesi Müdürü Yutaka Fukuda, hayvanat bahçelerinde ilk defa ikiz pandaların dünyaya geldiğini, bu güzel haberi ilk duyduğunda sevinçten çığlık attığını söyledi.