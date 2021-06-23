Rusya’nın başkenti Moskova’da başlayan 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda, Rusya Askeri İstihbaratı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesine yönelik siyasetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kostyukov, ABD’de bulunan istihbarat topluluklarının, Asya-Pasifik’i büyük güçler arasında bir “rekabet arenası” olarak gördüğünü anlattı.

"ABD’nin çatışmacı eğilimi, dünya ekonomisinin lokomotifi Asya-Pasifik bölgesinde kendini tümüyle gösteriyor. ABD, küresel ticaretin yüzde 45’inin gerçekleştiği bu bölgeyi kontrol etmeyi amaçlıyor."

ABD, Asya Pasifikte güç peşinde

Kostyukov, ABD’nin söz konusu süreci ilerletmek için "Dörtlü Güvenlik Diyaloğu" adı altında Çin karşıtı bir koalisyon kurmaya çalıştığını dile getirdi.

"Avustralya ve Japonya'ya ek olarak, geleneksel olarak bağımsız bir dış politika güden Hindistan'ın bu sürece dahil olmasına özel önem atfediliyor. ABD, Hindistan’ı da dahil ederek Çin karşıtı bir koalisyon kurmaya çalışıyor."