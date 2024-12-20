Panama, Darien Boşluğu'nda bu yıl 55 göçmenin öldüğünü açıkladı

Mulino, haftalık basın toplantısında, Darien Boşluğu'ndaki kayıplara ilişkin açıklama yaptı.

Bu yıl Darien Boşluğu'nda 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Mulino, bölgede terk edilmiş bulunan 180 çocukla ise bakım kurumlarının ilgilendiğini belirtti.

Panama hükümeti, 17 Aralık'ta, Darien Boşluğu'ndaki göçmen faaliyetlerinin önceki yıla göre yüzde 41 azaldığını açıklamıştı.

Darien Boşluğu

Orman, bataklık ve dağlarla kaplı doğal hayatı koruma bölgesi Darien Boşluğu, göçmenlerin geçişi için oldukça tehlikeli bir güzergah olarak biliniyor.

Kuzey Amerika ile Güney Amerika'yı birbirine bağlayan Pan-Amerika kara yolunun kesildiği tek nokta olan açıklıktan ancak yaya şekilde orman patikaları aracılığıyla geçilebiliyor.

Göçmenler, bataklığa saplanma ve vahşi hayvan saldırısı tehlikesi altında yolculuk yapıyor.

Geçen yıl 120 bini çocuk 520 binden fazla düzensiz göçmen, Orta Amerika ülkesi Panama'nın güneybatısındaki Kolombiya sınırında bulunan 266 kilometrelik Darien Boşluğu'nu önce Meksika, oradan da ABD'ye ulaşmak için geçiş yolu olarak kullanmıştı.