Sisli -0.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.12.2024 07:42

Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli yaşamını yitirdi

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde "Ebu Şeneb", "Kiyyali" ve "el-Levh ailelerine ait evleri hedef aldı, üç aileden 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre de İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyinde iki motosikleti hedef alması sonucu 3 kişi öldü.

İsrail ordusunun, Gazze kent merkezi ile Refah kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ayrıca İsrail'in İHA'yla Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde düzenlediği saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 129 Filistinli öldü, 107 bin 338 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Yapay zekayı bir milyar kat daha hızlı yapacak gelişme
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
Küresel piyasalarda satış baskısı devam ediyor
09:11
BOTAŞ'a 262 personel alınacak
09:21
Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
08:09
Organize suç örgütlerine "Hücre" operasyonu: 24 tutuklama
07:14
Yapay zekayı bir milyar kat daha hızlı yapacak gelişme
07:09
Genel Kurul'da bütçenin tümü oylanacak
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
Peru Amazonlarında 27 yeni tür keşfedildi
FOTO FOKUS
İstanbul'da hafriyat kamyonu çamur dökerek ilerledi, yol kapandı
İstanbul'da hafriyat kamyonu çamur dökerek ilerledi, yol kapandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ