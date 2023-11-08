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Dünya
AA 08.11.2023 06:10

Pakistan'ın bazı bölgelerinde hava kirliliği nedeniyle 4 gün tatil ilan edildi

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edildi.

Pakistan'ın bazı bölgelerinde hava kirliliği nedeniyle 4 gün tatil ilan edildi

Geo News televizyonundaki habere göre, Pencap Geçici Hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, Lahor'da yaptığı açıklamada, yarından itibaren hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edildiğini açıkladı.

Nakvi, 4 gün boyunca okulların ve devlet binalarının kapalı olacağına işaret ederek, eyalet genelinde hava kirliliği dolayısıyla "halk sağlığı acil durumu" ilan edildiğini aktardı.

Vatandaşlardan evlerinde oturmalarını isteyen Nakvi, dışarı çıkanların maske takması gerektiğini söyledi.

Hava kalitesi "tehlikeli"

Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Pencap eyaletine bağlı Multan'da hava kalitesi değeri 442, Lahor'da ise 374 olarak kayda geçti. Bu değerler, "tehlikeli" kategorisinde yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) şehirlerdeki hava kalitesi için hazırladığı rehber, PM 2,5 seviyelerinin (çapı 2,5 mikrometreden küçük olan ince partikül madde) metreküp başına 10 mikrogramın altında olması gerektiğini belirtiyor.

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