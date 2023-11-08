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Dünya
AA 08.11.2023 06:09

İsrail ordusu Kızılhaçın konvoyuna saldıranın kendileri olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı

İsrail ordusu, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Gazze'deki insani yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kendilerinin düzenleyip düzenlemediği sorusunu, "olayın tam koordinatlarını ve zamanını" bilmedikleri gerekçesiyle yanıtsız bıraktı.

İsrail ordusu Kızılhaçın konvoyuna saldıranın kendileri olup olmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı

AA muhabirinin yazılı olarak ulaştığı İsrail ordu sözcüsü yetkilileri, saldırıyı üstlenmekten ya da yalanlamaktan kaçındı.

Saldırıyı kimin düzenlediği sorusuna ordudan verilen yazılı cevapta, "Belirli bir olayı kontrol etmek için tam koordinatlara ve zamana ihtiyacımız var." denilmekle yetinildi.

Filistin Kızılayı: Saldırıyı İsrail yaptı

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılhaçın insani yardım taşıyan tırlarına düzenlenen saldırının İsrail ordusu tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

ICRC'nin X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde insani yardım taşıyan konvoylarına bir saldırı gerçekleştirildiği bildirilmiş ancak bunu kimin yaptığı bilgisi paylaşılmamıştı.

Gazze'de tüm tarafların, uluslararası insancıl hukuk gereği insani yardım faaliyetlerinde bulunanları koruması istenen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze'de insani yardım konvoyuna ateş açılmasını kınamakta ve esefle karşılamaktadır. Bugün Gazze'de insani yardım konvoyumuza ateş açılmasından derin kaygı duyuyoruz."

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