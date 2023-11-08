Açık 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2023 06:06

Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bombardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, İsrail'in bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğu belirtilirken savaşta yaşamını yitiren çocuklar ile ilgili sadece Hamas suçlandı.

Beyaz Saray, Gazze'de İsrail bombardımanında ölen çocuklar için Hamas'ı suçladı
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Kirby, İsrail'in bombardımanları sonucu binaların enkazı altında kalan Gazzeli çocuklar için, "Küçük çocukların enkazdan çıkarıldığı ve birçoğunun bunu başaramadığı görüntüleri görmek korkunç." ifadelerine yer verdi.

Kirby, Tel Aviv yönetimi için, "İsrailli mevkidaşlarımıza, mümkün olduğu kadar, hedef belirlerken ayrım gözetmelerinin ve dikkatli olmalarının önemini vurgulamaya devam diyoruz" ifadesini kullanmakla yetinirken sivil ve çocuk ölümleri konusunda Hamas'ı suçladı. Sözcü, Hamas'ın sivilleri bölgeyi terk etmeyerek yaşadıkları evlerde saklanmalarını teşvik ettiğini iddia etti.

Stratejik İletişim Koordinatörü ayrıca, son 24 saat içinde 96, toplamda ise 400 civarında ABD vatandaşı ve ailelerinin Gazze'den "ayrılmayı başararak" Kahire'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Beyaz Saray
Sıradaki Haber
Gazze'de hayatını kaybeden 89 UNRWA çalışanı BM Cenevre Ofisi'nde anıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:32
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
10:29
Hamas: Gazze'nin yönetimi Filistin'in özel meselesidir, hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez
10:34
Terör operasyonlarında 721 terörist etkisiz hale getirildi
10:24
Bakan Tunç: İsrailli saldırganlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek
10:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh'u ağırlayacak
10:23
İkinci kez alkollü yakalandı, "gurur duyuyorum" dedi
Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'da sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ