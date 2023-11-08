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Dünya
AA 08.11.2023 06:07

İsraillilerden Netanyahu’ya istifa çağrısı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin aileleri, birinci ay anma töreninde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ve hükümetini istifaya çağırdı.

İsraillilerden Netanyahu’ya istifa çağrısı

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde 7 Ekim'in birinci ayındaki anma töreni için yüzlerce kişilik grup toplandı. Törende Hamas’ın düzenlediği saldırının tarihi 7 Ekim için "7.10" ve Yahudiliğin sembolü "Davut Yıldızı" biçiminde dizilmiş mumlar yakıldı.

Anma törenine katılanların Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirler için "Onları evine getirin" pankartlarının yanı sıra hükümet karşıtı dövizler taşıdığı dikkati çekti.

Anma törenine katılanlar, Netanyahu'ya taşıdıkları pankartla "Evine git" diye seslendi. Hükümetteki iktidar koalisyonundaki 64 milletvekiline atıfla "64'ü verip Gazze'deki esirleri geri alalım" yazılı dövizler taşındı.

Anma töreninde konuşma yapan anne ve babasını 7 Ekim'deki saldırılarda kaybetmiş olan Maoz Inon, Netanyahu'yu sert biçimde eleştirdi.

Inon, "Aradan bir ay geçti. Netanyahu ne bir aileyi taziye için aradı ne de bir cenazeye katıldı. Aileler parçalandı. Tüm konuştuğum aileler kimi suçlayacağını biliyor: İsrail'in Başbakanı. Buraya Netanyahu'ya 'git' demek için geldim." diye konuştu.

İsrail Meclisi önünde bir taziye çadırı kuracaklarını ve Netanyahu hükümeti istifa edene kadar buradan ayrılmayacaklarını söyleyen Inon, "İsraillileri yeni bir ümit ve eşitlik inşa etme yolunda gelip bizlere katılmaya davet ediyorum." dedi.

Gazze Şeridi çevresindeki Kissufim beldesinde oğlunu kaybeden Yaakov Godo da yaptığı konuşmasında, 7 Ekim’de yaşananlardan dolayı İsrail hükümeti ve Başbakan Netanyahu'yu suçladı.

Törende slogan atılmadı ve çoğunlukla sükunet hakimdi ancak yapılan konuşmalar sırasında Netanyahu'nun adı geçtiğinde kalabalık ıslık çalarak tepki gösterdi.

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