Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Keşmir’deki kontrol hattı boyunca "Hindistan işgal güçleri” tarafından ateşkesin ihlal edildiği ve sınırın Pakistan tarafında 2 masum sivil vatandaşın ciddi şekilde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, ateşkes ihlali sebebiyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan üst düzey Hint diplomata, Pakistan’ın protesto notasının verildiği aktarıldı.

Hint birliklerinin "ayrım gözetmeden ve sebepsiz" şekilde ateş açtığı vurgulanan açıklamada, bölgedeki sivilleri ağır silahlarla hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu yıl Hindistan’ın 2 bin 530 defa ateşkesi ihlal ettiği, söz konusu ihlaller sırasında 19 sivilin yaşamını yitirdiği, 197’sinin ise yaralandığı kaydedildi.

Hindistan’dan da konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Ne olmuştu?

Pakistan ve Hindistan, iki ülke arasında 2003’te varılan Ateşkes Anlaşması'nın Keşmir’de sebepsiz yere ihlal edilmesi nedeniyle birbirlerini suçluyor.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da yaptığı anayasa değişikliği ile Cammu Keşmir'in kendi kontrolündeki bölgesinin özel yönetim statüsünü kaldırarak merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsündeki iki ayrı idari birime ayırmıştı.

Pakistan, bu eyleme tepki olarak Yeni Delhi yönetimiyle diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürme kararı almıştı.

Her iki ülkede de birbirlerinin büyükelçisi bulunmuyor.