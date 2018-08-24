Pakistan'dan ABD'nin terör açıklamasına yalanlama

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan Pakistan Dışişleri Sözcüsü Muhammed Faysal, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında belirtilen, Pompeo'nun Han ile görüşmesinde "Pakistan topraklarında faaliyet gösteren tüm terörist gruplarla daha etkin mücadele edilmesinin önemine vurgu yaptığına" dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Pakistan takes exception to the factually incorrect statement issued by US State Dept on today’s phone call btwn PM Khan & Sec Pompeo. There was no mention at all in the conversation about terrorists operating in Pakistan. This shd be immediately corrected. — Dr Mohammad Faisal (@ForeignOfficePk) 23 Ağustos 2018

"Yanlış derhal düzeltilmeli"

Görüşmede konunun hiç gündeme gelmediğinin altını çizen Faysal, "Konuşma boyunca Pakistan topraklarında faaliyet gösteren teröristlere dair hiçbir bahis olmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaya itiraz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü Faysal, muhattaplarından bu yanlışı derhal düzeltmelerini istedi.

Açıklamada hangi ifadeler vardı?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert görüşmeye dair açıklamasında, "Bakan Pompeo ülkeler arasında verimli ikili ilişkiler kurulabilmesi için yeni hükmetle çalışmaya hazır olduğunu ifade etmiştir. Pakistan'ın ülke topraklarında faaliyet gösteren tüm terörist gruplarla etkin mücadele etmesinin önemine ve Afganistan'daki barış sürecindeki hayati rolüne vurgu yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Pompeo Pakistan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Pompeo, 5 Eylül'de Pakistan'ı ziyaret edecek. Pompeo, yeni göreve başlayan Başbakan Han'ın kabul edeceği ilk yabancı dışişleri bakanı olacak.

Kaynak: AA