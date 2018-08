Pakistan'dan ABD'nin terör açıklamasına yalanlama

Twitter'dan konuyla ilgili açıklama yapan Pakistan Dışişleri Sözcüsü Muhammed Faysal, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında belirtilen, Pompeo'nun Han ile görüşmesinde "Pakistan topraklarında faaliyet gösteren tüm terörist gruplarla daha etkin mücadele edilmesinin önemine vurgu yaptığına" dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Pakistan takes exception to the factually incorrect statement issued by US State Dept on today’s phone call btwn PM Khan & Sec Pompeo. There was no mention at all in the conversation about terrorists operating in Pakistan. This shd be immediately corrected.