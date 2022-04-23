Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması
[Fotoğraf: AA]
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kurulduğu gün olan 23 Nisan'ın Türk ve dünya çocuklarına armağan edildiği vurgulandı.
Açıklamada, Türk halkının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken "Çok yaşa Pakistan-Türkiye kardeşliği." ifadesine yer verildi.
Etiketler: 23 Nisan Pakistan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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