Maden şirketinden yetkililer, sabah saatlerinde yerin 900 metre altında metan gazının tutuştuğunu ve o sırada Borynia-Zofiowka madeninde bulunan 52 işçiden 42'sinin yara almadan alanı terk ettiğini söyledi.

Yetkililer, kayıp 10 madenci için 12 kişilik ekip tarafından arama kurtarma operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yine yıkıcı bir haber. Dualarımız madende olanlar ve yakınlarıyla birlikte." ifadelerini kullandı.

Patlamanın yaşandığı yerin yakınlarındaki Pniowek madeninde 20 Nisan'da metan gazının alev alması sonucu patlama meydana gelmişti. 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin hastaneye kaldırıldığı ve bunlardan 9'unun vücutlarında ağır yanıklar olduğu aktarılmıştı.