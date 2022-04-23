Fransa ile Rusya arasında toplu mezar tartışması başladı.

Fransız askerleri, 19 Nisan'da Mali'deki Gossi askeri üssünden çekildi.

Sosyal medya platformu Twitter'da Malili olduğunu söyleyen bir hesaptan fotoğraflar ve video paylaşıldı.

Paylaşımda yarısı kuma gömülmüş 11 cesedin görüntüsü yer alıyordu. Söz konusu yerin Fransa'nın çekildiği askeri üs yakınlarında toplu mezar olduğu iddia edildi. Fransa suçlandı.



Fransızlar'ın bu mezarı geride bıraktığı ileri sürüldü.

"Wagner manipülasyon yapıyor"

Sosyal medyada görüntüler yayılınca Fransa'dan tepki geldi.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Rus paralı asker grubu Wagner'i Mali'de Fransa hakkında manipülasyon yapmakla suçladı.



Fransız ordusu tarafından dron ile çekilmiş olay yerine ait olduğu belirtilen görüntülere yer verildi.



Görüntülerle, Rus Wagner paralı askerlerinin cesetleri gömmeye çalıştığı savunuldu.