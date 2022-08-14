Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 14:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'daki saldırılarda 4 asker öldü
[Fotograf: TRT Haber]
Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda 4 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Dir bölgesinde güvenlik kuvvetlerine yönelik bombalı saldırıda 2 asker öldü.
Belucistan'ın Host bölgesinde ise güvenlik noktasına saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 asker öldü.
Pakistan ordusu, saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
Etiketler: Pakistan
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